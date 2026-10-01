В США заместителя генерального прокурора штата Нью-Джерси Брайана Ричарда Фицджеральда арестовали по обвинениям в тяжких преступлениях, связанных с материалами сексуального насилия над детьми (CSAM), созданными искусственным интеллектом. Как сообщает Ars Technica, детективы округа Бакс заявили, что 51-летнего чиновника арестовали у него дома.

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По данным правоохранителей, Фицджеральд якобы с помощью ИИ превращал фотографии реальных несовершеннолетних из социальных сетей в сексуализированные изображения, а затем распространял их в соцсетях.

Расследование началось после того, как в июле Национальный центр по делам пропавших и эксплуатируемых детей получил сообщение о незаконном изображении, которым поделился пользователь Discord. По словам детективов, цифровая криминалистика, данные абонента и связанные с аккаунтом IP-адреса позволили установить домашний адрес Фицджеральда.

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Обвинения и изъятые данные

Во время обыска, по утверждению детективов, правоохранители изъяли запросы и скрипты, использовавшиеся для создания сгенерированных ИИ материалов сексуального насилия над детьми. Они также заявили об обнаружении журналов чатов Discord, где пользователь под псевдонимом якобы признался в создании нескольких незаконных изображений с помощью ИИ и их отправке другим пользователям.

По данным детективов, Фицджеральду предъявили обвинения в хранении материалов CSAM, распространении изображений или видео с такими материалами и преступном использовании средств связи. Согласно его профилю LinkedIn, он занимал должность заместителя генерального прокурора с 2016 года и готовил к суду дела о страховом мошенничестве и нарушениях в сфере страхования.

Прокурор округа Бакс Джо Хан заявил, что Нью-Джерси разделяет позицию Министерства юстиции США, согласно которой сгенерированные ИИ материалы CSAM столь же вредны, как и другие материалы сексуального насилия над детьми.

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