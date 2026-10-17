В сентябре 2026 года в Антарктике зафиксировали третий самый низкий зимний максимум морского льда за весь период спутниковых наблюдений. Как сообщает ScienceDaily, по оценке NASA и Национального центра данных о снеге и льде США, максимум, вероятно, пришёлся на 14 сентября. Площадь распространения льда тогда составляла около 17,59 млн квадратных километров.

Изменение многолетней тенденции

В Южном полушарии площадь распространения морского льда обычно наиболее велика в сентябре, после чего сокращается до годового минимума в феврале. В отличие от Арктики, где океан окружён сушей, Антарктиду окружает большое океаническое пространство. Это позволяет льду распространяться далеко от континента зимой, но одновременно выводит его к более тёплым широтам, где летом возрастает вероятность таяния.

В 1979–2014 годах площадь распространения антарктического морского льда увеличивалась примерно на 1% за десятилетие. В 2012–2014 годах зимний максимум устанавливал новые рекорды три года подряд. Однако тенденция к росту завершилась в 2015 году, а с 2016-го регион пережил существенное сокращение ледового покрова. Хотя в отдельные годы наблюдались умеренные восстановления, показатели в целом оставались ниже исторического среднего.

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Спутниковые наблюдения

Самые низкие летний минимум и зимний максимум за весь спутниковый период в Антарктике были зафиксированы в 2023 году. Учёные продолжают ежегодные измерения, чтобы выяснить, означает ли спад долгосрочную трансформацию состояния морского льда или укладывается в пределы статистической изменчивости.

Для оценки площади распространения льда используют спутниковые пассивные микроволновые сенсоры. Они фиксируют микроволновую энергию, которую естественным образом излучает поверхность Земли: морской лёд даёт более сильный сигнал, чем открытая вода. Микроволны проходят сквозь облака, поэтому наблюдения возможны и при плотной облачности. Спутниковый ряд начался в конце 1978 года, а в 2025 году в него начали включать наблюдения японского спутника GCOM-W.

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