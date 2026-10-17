南极冬季海冰最大范围为历史第三低——ScienceDaily

2026年9月，南极洲记录到整个卫星观测期间第三低的冬季海冰最大范围。ScienceDaily报道，根据NASA和美国国家冰雪数据中心的评估，这一最大值可能出现在9月14日。当时海冰范围约为1759万平方公里。

长期趋势的变化

在南半球，海冰范围通常在9月达到最大，随后缩小至2月的年度最低值。与海洋被陆地包围的北极不同，南极洲被广阔的海洋空间环绕。这使冰层能够在冬季远离大陆扩展，但也会将其带往更温暖的纬度，夏季融化的可能性在那里增加。

1979年至2014年间，南极海冰范围每十年增加约1%。2012年至2014年，冬季最大范围连续三年创下新纪录。然而，增长趋势于2015年结束，自2016年起，该地区的冰盖大幅缩减。尽管一些年份出现了温和恢复，但相关指标总体仍低于历史平均水平。

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卫星观测

南极洲整个卫星观测期内最低的夏季最小范围和冬季最大范围均记录于2023年。科学家继续进行年度测量，以确定这种下降是否意味着海冰状况发生长期转变，还是处于统计变异范围之内。

评估海冰范围使用的是卫星被动微波传感器。它们探测地球表面自然发出的微波能量：海冰发出的信号强于开放水域。微波能够穿过云层，因此即使在浓密云层覆盖下也可以进行观测。卫星记录始于1978年末，2025年开始将日本GCOM-W卫星的观测数据纳入其中。

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