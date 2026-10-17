Google начала развёртывать Gmail Live — функцию, которая позволяет искать информацию в почтовом ящике с помощью голосовых разговорных запросов. Она предназначена для подписчиков Google AI Plus, Pro и Ultra, сообщает Engadget.

Поиск ответов в письмах

Gmail Live должна находить детали, скрытые в переписке и длинных цепочках сообщений. Пользователь может голосом спросить, например, номер выхода на посадку для рейса или узнать о событиях в школе ребёнка в течение недели. Функция сканирует содержимое почтового ящика и предоставляет ответ.

Google представила Gmail Live на конференции Google I/O в прошлом месяце, а теперь вывела эту возможность из бета-тестирования. Она похожа на голосовые разговоры с чат-ботом Gemini, но адаптирована для отдельных приложений Google, в частности Gmail, Docs и Drive.

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Docs Live и Keep Live

Компания также развёртывает Keep Live, которая преобразует голосовые заметки в структурированные списки и записи. В примере Google сервис по устному описанию плана покрасить комнату формирует список покупок и пошаговую инструкцию.

Функция Docs Live позволяет описать Gemini необходимый тип документа. Gemini может использовать релевантные сведения из Gmail, Drive, Chat и интернета, чтобы создать первую версию документа и помочь скорректировать его тон. Docs Live предназначена только для подписчиков Google AI Pro и Ultra. Все три возможности в ближайшее время должны стать доступны корпоративным клиентам Google Workspace.

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