Google rozpoczął wdrażanie Gmail Live — funkcji, która umożliwia wyszukiwanie informacji w skrzynce pocztowej za pomocą głosowych zapytań konwersacyjnych. Jest ona przeznaczona dla subskrybentów Google AI Plus, Pro i Ultra, informuje Engadget.

Wyszukiwanie odpowiedzi w e-mailach

Gmail Live ma wyszukiwać szczegóły ukryte w korespondencji i długich wątkach wiadomości. Użytkownik może głosowo zapytać na przykład o numer bramki wejścia na pokład dla lotu lub dowiedzieć się o wydarzeniach w szkole dziecka w ciągu tygodnia. Funkcja skanuje zawartość skrzynki pocztowej i udziela odpowiedzi.

Google zaprezentował Gmail Live podczas konferencji Google I/O w ubiegłym miesiącu, a teraz wyprowadził tę funkcję z testów beta. Jest ona podobna do głosowych rozmów z chatbotem Gemini, ale dostosowana do poszczególnych aplikacji Google, w tym Gmaila, Docs i Drive.

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Docs Live i Keep Live

Firma wdraża również Keep Live, które przekształca notatki głosowe w uporządkowane listy i zapisy. W przykładzie Google usługa na podstawie ustnego opisu planu pomalowania pokoju tworzy listę zakupów i instrukcję krok po kroku.

Funkcja Docs Live umożliwia opisanie Gemini wymaganego typu dokumentu. Gemini może wykorzystać istotne informacje z Gmaila, Drive, Chat i internetu, aby stworzyć pierwszą wersję dokumentu i pomóc dostosować jego ton. Docs Live jest przeznaczone wyłącznie dla subskrybentów Google AI Pro i Ultra. Wszystkie trzy możliwości mają w najbliższym czasie stać się dostępne dla klientów korporacyjnych Google Workspace.

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