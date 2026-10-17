Google开始推出Gmail Live，这项功能可让用户通过语音对话式查询在收件箱中搜索信息。据Engadget报道，该功能面向Google AI Plus、Pro和Ultra订阅用户。

在邮件中搜索答案

Gmail Live旨在查找隐藏在邮件往来和冗长消息线程中的细节。例如，用户可以通过语音询问航班的登机口号码，或了解孩子一周内在学校的活动。该功能会扫描收件箱内容并给出答案。

Google上个月在Google I/O大会上介绍了Gmail Live，如今已将该功能移出测试阶段。它类似于与Gemini聊天机器人的语音对话，但针对Google的单个应用进行了调整，其中包括Gmail、Docs和Drive。

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Docs Live和Keep Live

该公司还在推出Keep Live，它可将语音笔记转换为结构化列表和记录。在Google的示例中，用户口头描述粉刷房间的计划后，该服务会生成购物清单和分步说明。

Docs Live功能允许用户向Gemini描述所需的文档类型。Gemini可利用来自Gmail、Drive、Chat和网络的相关信息，创建文档的初始版本并帮助调整其语气。Docs Live仅面向Google AI Pro和Ultra订阅用户。预计这三项功能不久后都将向Google Workspace企业客户开放。

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