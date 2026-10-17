Немецкие учёные исследовали шесть радиоактивных топливных частиц, собранных в Чернобыльской зоне отчуждения, и установили, что структура, удерживающая ядерное топливо, в основном осталась неповреждённой. Это свидетельствует о более высокой химической стабильности таких частиц, чем предполагалось ранее, сообщает ScienceAlert.

Исследование выполнили специалисты Ганноверского университета имени Лейбница и Центра Гельмгольца Дрезден-Россендорф в Германии. Их работа опубликована в журнале Journal of Hazardous Materials.

Три типа частиц

Изученные образцы имели размер от 8 до 50 микрометров и происходили из двух мест в зоне отчуждения. Исследователи разделили их на три группы в зависимости от того, как они образовались во время аварии реактора. Часть частиц по химическим и физическим свойствам близка к диоксиду урана — ядерному топливу. Другие образцы частично или полностью покрыты цирконием либо сплавлены с ним. Третий тип образовался вследствие возгорания графитового замедлителя.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Различный химический состав может влиять на то, как эти частицы разрушаются со временем. Для анализа их внутренней структуры применили дифракцию рентгеновских лучей: каждую частицу вращали в сфокусированном рентгеновском пучке и измеряли с 2 тысяч разных углов.

Радиоактивный материал остаётся в частицах

Учёные выяснили, что во всех трёх типах образцов кристаллическая структура, удерживающая топливо, в значительной степени сохранилась. По их мнению, это может означать, что радиоактивные вещества высвобождаются в окружающую среду медленнее, чем считалось ранее.

В то же время материал не исчез, и такие частицы остаются опасными на протяжении десятилетий. Их вдыхание представляет серьёзную угрозу для здоровья, а ветер, эрозия или животные могут поднимать их из почвы. Авторы подчеркнули, что шесть образцов — небольшая выборка, поэтому для оценки долгосрочных экологических и медицинских рисков необходимы более масштабные исследования.

Читай нас в