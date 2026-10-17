德国科学家研究了在切尔诺贝利隔离区收集的六个放射性燃料颗粒，并发现容纳核燃料的结构大部分仍保持完好。这表明此类颗粒的化学稳定性高于此前的假设，ScienceAlert报道。

这项研究由德国莱布尼茨汉诺威大学和亥姆霍兹德累斯顿-罗森多夫中心的专家完成。其研究成果发表于《Journal of Hazardous Materials》期刊。

三种类型的颗粒

所研究的样本尺寸为8至50微米，来自隔离区内两个地点。研究人员根据这些颗粒在反应堆事故期间形成的方式，将其分为三组。一部分颗粒在化学和物理性质上接近二氧化铀——一种核燃料。其他样本部分或完全被锆覆盖，或与锆熔合。第三种类型因石墨慢化剂起火而形成。

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不同的化学成分可能影响这些颗粒随时间推移的降解方式。为分析其内部结构，研究人员采用X射线衍射法：将每个颗粒置于聚焦X射线束中旋转，并从2千个不同角度进行测量。

放射性物质仍留在颗粒中

科学家发现，在三种样本中，容纳燃料的晶体结构都在很大程度上得以保留。他们认为，这可能意味着放射性物质向环境释放的速度比此前认为的更慢。

与此同时，这些物质并未消失，此类颗粒在数十年间仍具有危险性。吸入它们会对健康构成严重威胁，而风、侵蚀或动物可能将它们从土壤中扬起。作者强调，六个样本的样本量较小，因此需要开展更广泛的研究，以评估长期环境和健康风险。

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