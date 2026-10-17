Niemieccy naukowcy zbadali sześć radioaktywnych cząstek paliwa zebranych w Czarnobylskiej Strefie Wykluczenia i ustalili, że struktura utrzymująca paliwo jądrowe w dużej mierze pozostała nienaruszona. Wskazuje to na większą stabilność chemiczną takich cząstek, niż wcześniej przypuszczano, informuje ScienceAlert.

Badanie przeprowadzili specjaliści z Uniwersytetu Leibniza w Hanowerze oraz Centrum Helmholtza Dresden-Rossendorf w Niemczech. Ich praca została opublikowana w czasopiśmie Journal of Hazardous Materials.

Trzy typy cząstek

Badane próbki miały rozmiar od 8 do 50 mikrometrów i pochodziły z dwóch miejsc w strefie wykluczenia. Badacze podzielili je na trzy grupy w zależności od tego, jak powstały podczas awarii reaktora. Część cząstek jest pod względem właściwości chemicznych i fizycznych zbliżona do dwutlenku uranu — paliwa jądrowego. Inne próbki są częściowo lub całkowicie pokryte cyrkonem albo z nim stopione. Trzeci typ powstał w wyniku zapłonu grafitowego moderatora.

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Różny skład chemiczny może wpływać na to, jak te cząstki rozpadają się z upływem czasu. Do analizy ich wewnętrznej budowy zastosowano dyfrakcję promieniowania rentgenowskiego: każdą cząstkę obracano w skupionej wiązce promieniowania rentgenowskiego i mierzono z 2 tysięcy różnych kątów.

Materiał radioaktywny pozostaje w cząstkach

Naukowcy ustalili, że we wszystkich trzech typach próbek krystaliczna struktura utrzymująca paliwo w dużej mierze się zachowała. Ich zdaniem może to oznaczać, że substancje radioaktywne są uwalniane do środowiska wolniej, niż wcześniej uważano.

Jednocześnie materiał nie zniknął, a takie cząstki pozostają niebezpieczne przez dziesięciolecia. Ich wdychanie stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia, a wiatr, erozja lub zwierzęta mogą podnosić je z gleby. Autorzy podkreślili, że sześć próbek to niewielka próba, dlatego do oceny długoterminowych zagrożeń środowiskowych i zdrowotnych potrzebne są szersze badania.

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