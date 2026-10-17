CEO и сооснователь Replit Амджад Масад во время TechCrunch Disrupt заявил, что платформа для разработки программ с ИИ больше не сотрудничает с Anthropic. Среди причин такого решения он назвал стоимость, партнерство и производительность моделей.

Как сообщает TechCrunch, в августе Replit объявила о партнерстве с OpenAI, однако до заявления Масада сообщений о прекращении работы с Anthropic не было. Ранее Replit использовала модели Claude от Anthropic для работы платформы, которая позволяет создавать и развертывать приложения непосредственно в браузере.

Аргументы Replit

Масад сказал, что ChatGPT сейчас лучше, а компания оценивает модели по внутреннему бенчмарку производительности. По его словам, Replit также публикует открытый бенчмарк, в котором Sol и Astra стабильно показывают лучшие результаты при создании приложений с нуля с помощью так называемого vibe coding.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

В то же время собеседник TechCrunch, знакомый с партнерством Replit и Anthropic и попросивший не называть его имени, заявил, что сотрудничество все еще продолжается. Издание также отмечает, что в сентябрьской записи в блоге Replit упоминались Claude Fable 5 и Claude Fable 5.1 как модели, работающие в производственной среде Replit Agent.

Рост корпоративного сегмента

Во время выступления Масад также рассказал об изменении структуры доходов компании. По его оценке, в прошлом году корпоративные контракты составляли около 2% выручки Replit, тогда как в этом году — примерно 15%. Более половины доходов компании, по его словам, уже формирует сегмент B2B.

Масад добавил, что для безопасного развертывания ИИ-агентов необходима соответствующая среда: оркестрация, восстановление после ошибок, безопасность, изоляция процессов, сетевые возможности, управление идентификацией и авторизацией.

Читай нас в