Replit 首席执行官兼联合创始人阿姆贾德·马萨德在 TechCrunch Disrupt 期间表示，这个用于借助人工智能开发软件的平台已不再与 Anthropic 合作。他将成本、合作关系和模型性能列为作出这一决定的原因。

据TechCrunch 报道，Replit 于8月宣布与 OpenAI 建立合作伙伴关系，但在马萨德发表声明前，没有关于其停止与 Anthropic 合作的消息。此前，Replit 使用 Anthropic 的 Claude 模型来支持其平台运行，该平台允许用户直接在浏览器中创建和部署应用程序。

Replit 的理由

马萨德表示，ChatGPT 现在更好，公司通过内部性能基准测试评估模型。他称，Replit 还发布了一个开放基准测试，其中 Sol 和 Astra 在使用所谓的 vibe coding 从零开始创建应用程序时持续表现得更好。

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与此同时，一名了解 Replit 与 Anthropic 合作关系、并要求匿名的 TechCrunch 消息人士表示，双方合作仍在继续。该媒体还指出，Replit 在9月的一篇博客文章中提到，Claude Fable 5 和 Claude Fable 5.1 是在 Replit Agent 生产环境中运行的模型。

企业业务增长

马萨德在演讲中还谈及公司收入结构的变化。他估计，去年企业合同约占 Replit 收入的2%，而今年约占15%。他说，公司超过一半的收入已经来自 B2B 业务。

马萨德补充说，安全部署人工智能代理需要适当的环境：编排、错误恢复、安全性、进程隔离、网络能力、身份管理和授权。

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