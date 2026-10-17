CEO i współzałożyciel Replit Amjad Masad oświadczył podczas TechCrunch Disrupt, że platforma do tworzenia oprogramowania z wykorzystaniem AI nie współpracuje już z Anthropic. Wśród powodów tej decyzji wymienił koszty, partnerstwo oraz wydajność modeli.

Jak podaje TechCrunch, w sierpniu Replit ogłosił partnerstwo z OpenAI, jednak przed oświadczeniem Masada nie było informacji o zakończeniu współpracy z Anthropic. Wcześniej Replit wykorzystywał modele Claude firmy Anthropic do działania platformy, która umożliwia tworzenie i wdrażanie aplikacji bezpośrednio w przeglądarce.

Argumenty Replit

Masad powiedział, że ChatGPT jest obecnie lepszy, a firma ocenia modele na podstawie wewnętrznego benchmarku wydajności. Według niego Replit publikuje również otwarty benchmark, w którym Sol i Astra konsekwentnie osiągają lepsze wyniki przy tworzeniu aplikacji od podstaw za pomocą tak zwanego vibe codingu.

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Jednocześnie źródło TechCrunch znające partnerstwo Replit i Anthropic, które poprosiło o zachowanie anonimowości, oświadczyło, że współpraca nadal trwa. Publikacja zauważa również, że we wrześniowym wpisie na blogu Replit wymieniono Claude Fable 5 i Claude Fable 5.1 jako modele działające w środowisku produkcyjnym Replit Agent.

Wzrost segmentu korporacyjnego

Podczas wystąpienia Masad opowiedział także o zmianie struktury przychodów firmy. Według jego szacunków w ubiegłym roku kontrakty korporacyjne stanowiły około 2% przychodów Replit, podczas gdy w tym roku jest to około 15%. Ponad połowę przychodów firmy generuje już segment B2B, jak powiedział.

Masad dodał, że bezpieczne wdrażanie agentów AI wymaga odpowiedniego środowiska: orkiestracji, odzyskiwania po błędach, bezpieczeństwa, izolacji procesów, możliwości sieciowych, zarządzania tożsamością i autoryzacją.

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