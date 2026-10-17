天文学家发现，当超大质量黑洞吸积物质的速率降至爱丁顿极限约2%时，可能会产生延迟的物质喷流。此前，同样的相对阈值曾与银河系中小得多的黑洞形成喷流有关，ScienceDaily报道。研究结果发表于《Nature Astronomy》。

这项工作由科廷大学国际射电天文学研究中心的天体物理学家阿黛尔·古德温与普林斯顿高等研究院的安德鲁·马默里共同领导。科学家研究了为何在一颗恒星被超大质量黑洞摧毁后，射电喷流有时几乎立即出现，有时却要在数月或数年后才出现。

恒星瓦解数据

研究人员分析了20起潮汐瓦解事件——在这类现象中，一颗恒星过于接近超大质量黑洞，并被其引力撕裂。部分恒星碎片落入黑洞，暂时提高其吸积速率。

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其中10起事件拥有可用于可靠估算物质吸积速率和射电辐射出现时间的数据。观测覆盖可见光、紫外线、X射线和射电波段，使用了位于澳大利亚、美国、印度、南非以及太空中的望远镜。

喷流形成的两个阶段

观测表明，黑洞能够形成喷流的时期有两个。第一个出现在早期阶段，当时黑洞以极高的速率吸积物质。第二个可能发生在恒星被摧毁后的数百或数千天。

正是在这一后期阶段，当吸积速率降至爱丁顿极限约2%时，喷流才会出现——爱丁顿极限是辐射压力与引力相平衡时的理论指标。研究人员估计，这一比例可能有助于规划射电望远镜观测，并更准确地确定何时应寻找延迟喷出物。

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