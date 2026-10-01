Астрономы установили, что сверхмассивные чёрные дыры могут запускать отложенные джеты вещества, когда темп поглощения ими материи снижается примерно до 2% предела Эддингтона. Такой же относительный порог ранее связывали с образованием джетов у значительно меньших чёрных дыр Млечного Пути, сообщает ScienceDaily. Результаты исследования опубликованы в Nature Astronomy.

Работу возглавила астрофизик Адель Гудвин из Международного центра радиоастрономических исследований Университета Кертина вместе с Эндрю Маммери из Института перспективных исследований в Принстоне. Учёные изучали, почему после разрушения звезды сверхмассивной чёрной дырой радиоджет иногда возникает почти сразу, а иногда — лишь через месяцы или годы.

Данные о разрушении звёзд

Исследователи проанализировали 20 событий приливного разрушения — явлений, при которых звезда проходит слишком близко к сверхмассивной чёрной дыре и разрывается её гравитацией. Часть звёздных обломков падает в чёрную дыру, временно увеличивая темп её питания.

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Для десяти таких событий были доступны данные, позволившие надёжно оценить скорость поглощения вещества и время появления радиоизлучения. Наблюдения проводились в видимом, ультрафиолетовом, рентгеновском и радиодиапазонах с использованием телескопов в Австралии, США, Индии, Южной Африке и космосе.

Два этапа образования джетов

Наблюдения указали на два периода, когда чёрные дыры способны формировать джеты. Первый наступает на ранней стадии, когда чёрная дыра поглощает вещество с исключительно высокой скоростью. Второй может происходить через сотни или тысячи дней после разрушения звезды.

Именно в этой поздней фазе джеты появлялись при падении темпа питания примерно до 2% предела Эддингтона — теоретического показателя, при котором давление излучения уравновешивает гравитационное притяжение. По оценке исследователей, это соотношение может помочь планировать наблюдения радиотелескопами и точнее определять время, когда следует искать отложенные выбросы.

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