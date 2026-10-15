Google удалил израильское агентство цифровой рекламы Discover-Tech со своих рекламных платформ после расследований, в которых исследователи заявили об отслеживании интернет-пользователей и содействии доставке шпионского программного обеспечения. Об этом сообщает Cyprus Mail со ссылкой на исследования Citizen Lab и компании по безопасности рекламы Confiant.

В Google заявили, что сотрудничали с исследователями и заблокировали Discover-Tech за «систематическое нарушение» правил платформы. Европейская ассоциация цифрового маркетинга IAB Europe также приостановила статус Discover-Tech в списке глобально одобренных поставщиков после аудита, выявившего нарушения политик. Дочерняя компания Comcast в сфере рекламных технологий Beeswax сообщила об удалении Discover-Tech со своей платформы.

Реклама для отслеживания

По данным Citizen Lab, рекламные объявления Discover-Tech, часто предлагавшие обычные товары вроде телефонов и наушников, через партнерские сети появлялись более чем на 120 тысячах сайтов и в 75 тысячах приложений. Исследователи утверждают, что загрузка такой рекламы на странице могла позволять идентифицировать и отслеживать пользователей, а в отдельных случаях — пытаться получить номера телефонов владельцев смартфонов.

Сооснователь Confiant Жером Дангу заявил, что Discover-Tech распространяла не менее 10 млн рекламных объявлений ежедневно в разных странах. По его словам, механизмы обмена данными между рекламными системами, известные как cookie matching, могли позволять отслеживать людей и за пределами сайтов, на которых демонстрировалась реклама.

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Связь со шпионским ПО

Citizen Lab и Confiant заявили, что часть объявлений использовалась для доставки на устройства шпионского ПО израильской компании Candiru. Confiant отметила, что реклама, связанная с Candiru, составляла лишь небольшую долю общего рекламного потока Discover-Tech.

Citizen Lab сообщила, что шпионское ПО Candiru, доставленное через объявления Discover-Tech, использовалось для компрометации 45 устройств Windows катарского телеканала Al Jazeera в 2024–2025 годах. Исследователи заявили, что подтвердили это по сетевым журналам, которыми с ними поделилась медиакомпания.

По утверждению Citizen Lab, такие объявления также отображались в сетях ООН, НАТО, Европейской комиссии и более десятка национальных правительств. Министерство торговли США в 2021 году внесло Candiru в черный список по обвинениям в поставках шпионского ПО, использовавшегося для злонамеренного нацеливания на должностных лиц, журналистов, активистов и ученых.

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