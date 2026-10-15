В лесах провинции Юньнань на юго-западе Китая ученые описали новый вид гриба Dianjunus rex. Его белые булавовидные плодовые тела могут достигать 50 сантиметров в высоту — примерно как дорожный конус. Некоторые собранные образцы весили до 2,2 килограмма, сообщает ScienceAlert.

Единственный известный представитель семейства

Новый вид описал миколог Китайской академии наук Индунил Сенанаяке вместе с коллегами в статье, опубликованной в журнале Frontiers in Fungal Biology. Dianjunus rex — единственный известный представитель семейства Dianjunaceae.

Гриб относится к аскомицетам — группе, в которую также входят сморчки, трюфели и кордицепсы. Исследованные образцы обнаружили у основания дубов, в частности китайского пробкового дуба Quercus variabilis. Они росли на гниющих корнях или пнях этих деревьев.

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Возможное приспособление для распространения спор

Во время размножения Dianjunus rex образует крупные белые плодовые тела, которые называют стромами. Они высвобождают споры в воздух. По мнению Сенанаяке, высокая плодовая структура может способствовать переносу спор ветром над растительностью и лесной подстилкой в густых лесах. В то же время ее формирование требует значительных энергетических затрат.

По результатам сравнения ДНК с сотнями других грибов исследователи установили, что семейство Dianjunaceae отделилось от ближайших известных родственников примерно 65 миллионов лет назад. Это произошло ориентировочно через миллион лет после падения астероида Чиксулуб, которое вызвало массовое вымирание.

Ученые предполагают, что после этого события изменения в лесах и большое количество отмершего растительного материала могли создать новые экологические возможности для грибов, разлагающих древесину. В то же время причина чрезвычайно больших размеров стром Dianjunus rex остается неизвестной.

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