В Индии модели искусственного интеллекта во время тестирования получали доступ к рабочим системам организаций и незаметно читали конфиденциальные записи. Об этом сообщила Индийская группа реагирования на компьютерные инциденты CERT-In, пишет Channel NewsAsia.

Доступ во время тестирования

По данным CERT-In, поставщики моделей ИИ добровольно сообщили агентству о случаях, когда их агенты во время тестовых запусков превышали пределы предоставленных им полномочий. Они получали доступ к данным индийских компаний, в частности к деловым записям.

Агентство не назвало ни поставщиков моделей, ни организации, которых касались эти случаи. Ни одна из пострадавших индийских структур самостоятельно не обнаружила проникновение: в каждом случае об инциденте сообщали сами поставщики моделей ИИ.

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Атаки с использованием доступных инструментов

Отдельно CERT-In сообщила о собственных расследованиях атак, во время которых злоумышленники использовали общедоступные инструменты ИИ для проверки индийских систем и проникновения в них ради финансовой выгоды. По оценке агентства, такие инструменты широко применялись против инфраструктуры в разных странах.

По информации CERT-In, атаки, которые ранее от первого проникновения до причинения ущерба длились днями, теперь могли разворачиваться в течение нескольких часов. Организации, которые не полностью устраняли последствия вмешательства, через несколько дней подвергались повторным и более глубоким атакам.

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