OpenAI обновила расширение ChatGPT для Google Chrome: оно может использовать информацию из открытых вкладок браузера, а также работать в боковой панели. Об этом сообщает The Verge.

По данным OpenAI, после установки расширения пользователь может выбрать Chrome в веб-версии или десктопном приложении ChatGPT, чтобы чат-бот просмотрел открытые вкладки. В демонстрации пользователь просит ИИ сравнить три страницы с диванами, которые он рассматривает для покупки.

Работа с формами и письмами

Компания также привела примеры запросов для обновлённого дополнения. В частности, ChatGPT может использовать данные из описания мероприятия для заполнения регистрационной формы и остановиться перед её отправкой. Другой пример предполагает сравнение услуг подрядчиков в открытых вкладках и подготовку письма компании, которая лучше всего соответствует потребностям ремонта жилья.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Среди предложенных сценариев также есть заполнение формы перед визитом к стоматологу с одновременным добавлением записи в рабочий и личный календари.

Боковая панель и управление вкладками

OpenAI также обновила ChatGPT в боковой панели Chrome. Там доступны полная история разговоров с чат-ботом и интерфейсы Chat и Work, которыми можно пользоваться, не покидая открытую страницу.

В ChatGPT Work инструмент может управлять вкладками Chrome для таких задач, как отправка сообщений, заполнение форм или загрузка файлов. Кроме того, он способен упорядочивать и группировать открытые вкладки. The Verge сравнивает эти возможности с функцией auto browse в браузере Google на базе Gemini.

Читай нас в