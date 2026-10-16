OpenAI更新Chrome版ChatGPT扩展，可访问打开的标签页——The Verge

OpenAI更新了适用于Google Chrome的ChatGPT扩展：它可以使用浏览器打开标签页中的信息，也可以在侧边栏中运行。The Verge报道。

OpenAI表示，安装该扩展后，用户可以在ChatGPT网页版或桌面应用中选择Chrome，让聊天机器人查看打开的标签页。在演示中，一名用户要求AI比较其正考虑购买的三张沙发页面。

处理表单和邮件

该公司还列举了更新后扩展的提示词示例。尤其是，ChatGPT可以使用活动描述中的数据填写注册表，并在提交前停止。另一个示例涉及比较打开标签页中承包商的服务，并向最符合房屋装修需求的公司起草一封邮件。

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建议的使用场景还包括在看牙医前填写表单，同时将预约添加到工作和个人日历中。

侧边栏和标签页管理

OpenAI还更新了Chrome侧边栏中的ChatGPT。用户可在那里查看与聊天机器人的完整对话历史，以及无需离开当前打开页面即可使用的Chat和Work界面。

在ChatGPT Work中，该工具可以管理Chrome标签页，以完成发送消息、填写表单或上传文件等任务。此外，它还能整理和分组打开的标签页。The Verge将这些功能与Google基于Gemini的浏览器中的auto browse功能进行了比较。

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