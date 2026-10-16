OpenAI оновила розширення ChatGPT для Chrome з доступом до відкритих вкладок — The Verge

OpenAI оновила розширення ChatGPT для Google Chrome: воно може використовувати інформацію з відкритих вкладок браузера, а також працювати в бічній панелі. Про це повідомляє The Verge.

За даними OpenAI, після встановлення розширення користувач може позначити Chrome у вебверсії або десктопному застосунку ChatGPT, щоб чатбот переглянув відкриті вкладки. У демонстрації користувач просить ШІ порівняти три сторінки з диванами, які він розглядає для покупки.

Робота з формами та листами

Компанія також навела приклади запитів для оновленого доповнення. Зокрема, ChatGPT може використати дані з опису заходу для заповнення реєстраційної форми та зупинитися перед її відправленням. Інший приклад передбачає порівняння послуг підрядників у відкритих вкладках і підготовку листа компанії, яка найкраще відповідає потребам ремонту житла.

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Серед запропонованих сценаріїв є й заповнення форми перед візитом до стоматолога з одночасним додаванням запису до робочого та особистого календарів.

Бічна панель і керування вкладками

OpenAI також оновила ChatGPT у бічній панелі Chrome. Там доступні повна історія розмов із чатботом та інтерфейси Chat і Work, якими можна користуватися, не залишаючи відкритої сторінки.

У ChatGPT Work інструмент може керувати вкладками Chrome для таких завдань, як надсилання повідомлень, заповнення форм або завантаження файлів. Крім того, він здатен впорядковувати та групувати відкриті вкладки. The Verge порівнює ці можливості з функцією auto browse у браузері Google на базі Gemini.

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