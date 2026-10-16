Xreal випустила AR-окуляри One Pro+ з яскравістю до 1200 нітів — Engadget
Компанія Xreal випустила оновлені AR-окуляри One Pro+, що отримали яскравіший дисплей, поліпшений алгоритм перетворення двовимірного контенту на тривимірний та нову носову накладку. Пікова яскравість моделі становить 1200 нітів, тоді як у стандартних Xreal One Pro цей показник сягає 700 нітів. Про це повідомляє Engadget.
Яскравіший дисплей і обробка зображення
One Pro+ також отримали технологію масштабування AI HDR для поліпшення візуальної якості. Xreal оновила алгоритм перетворення 2D-контенту на 3D: частота його роботи зросла з 30 до 60 Гц. Функція призначена для додавання відчуття глибини до двовимірного контенту.
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Нова носова накладка
Для One Pro+ компанія переробила носову накладку. За заявою Xreal, вона має підвищити стабільність окулярів і комфорт під час тривалого використання, не зменшуючи поле зору.
Інші характеристики моделі залишилися такими самими, як у One Pro. Окуляри оснащені чипом просторових обчислень X1 та мають кут огляду 57 градусів. Їх можна використовувати для дублювання екрана та перегляду контенту. Камери в One Pro+ немає. Окуляри вже доступні за ціною 600 доларів — стільки ж коштувала попередня модель One Pro.