Xreal 推出峰值亮度达 1200 尼特的 One Pro+ AR 眼镜 — Engadget

Xreal 推出了升级版 One Pro+ AR 眼镜，配备更明亮的显示屏、改进的二维内容转三维内容算法以及新的鼻托。该型号的峰值亮度为 1200 尼特，而标准版 Xreal One Pro 的峰值亮度为 700 尼特。Engadget对此进行了报道。

更明亮的显示屏和图像处理

One Pro+ 还获得了 AI HDR 超分辨率技术，以提升视觉质量。Xreal 更新了将 2D 内容转换为 3D 内容的算法：其运行频率从 30 Hz 提高到 60 Hz。该功能旨在为二维内容增加纵深感。

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新的鼻托

针对 One Pro+，该公司重新设计了鼻托。Xreal 表示，它将在不缩小视野的情况下，提高眼镜的稳定性和长时间使用时的舒适度。

该型号的其他规格与 One Pro 保持一致。眼镜配备 X1 空间计算芯片，视场角为 57 度。它们可用于屏幕镜像和观看内容。One Pro+ 没有摄像头。这款眼镜现已上市，售价为 600 美元，与上一代 One Pro 型号的价格相同。

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