Компания Xreal выпустила обновлённые AR-очки One Pro+, получившие более яркий дисплей, улучшенный алгоритм преобразования двухмерного контента в трёхмерный и новую носовую накладку. Пиковая яркость модели составляет 1200 нит, тогда как у стандартных Xreal One Pro этот показатель достигает 700 нит. Об этом сообщает Engadget.

Более яркий дисплей и обработка изображения

One Pro+ также получили технологию масштабирования AI HDR для улучшения визуального качества. Xreal обновила алгоритм преобразования 2D-контента в 3D: частота его работы выросла с 30 до 60 Гц. Функция предназначена для добавления ощущения глубины двухмерному контенту.

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Новая носовая накладка

Для One Pro+ компания переработала носовую накладку. По заявлению Xreal, она должна повысить стабильность очков и комфорт при длительном использовании, не уменьшая поле зрения.

Другие характеристики модели остались такими же, как у One Pro. Очки оснащены чипом пространственных вычислений X1 и имеют угол обзора 57 градусов. Их можно использовать для дублирования экрана и просмотра контента. Камеры в One Pro+ нет. Очки уже доступны по цене 600 долларов — столько же стоила предыдущая модель One Pro.

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