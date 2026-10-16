Firma Xreal wypuściła zaktualizowane okulary AR One Pro+, które otrzymały jaśniejszy wyświetlacz, ulepszony algorytm przekształcania treści dwuwymiarowych w trójwymiarowe oraz nową nakładkę na nos. Szczytowa jasność modelu wynosi 1200 nitów, podczas gdy w standardowych Xreal One Pro sięga 700 nitów. Poinformował o tym Engadget.

Jaśniejszy wyświetlacz i przetwarzanie obrazu

One Pro+ otrzymały również technologię skalowania AI HDR, która ma poprawić jakość obrazu. Xreal zaktualizował algorytm przekształcania treści 2D w 3D: częstotliwość jego działania wzrosła z 30 do 60 Hz. Funkcja ma dodawać wrażenie głębi do treści dwuwymiarowych.

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Nowa nakładka na nos

W przypadku One Pro+ firma przeprojektowała nakładkę na nos. Według Xreal ma ona zwiększyć stabilność okularów i komfort podczas długotrwałego użytkowania, bez zmniejszania pola widzenia.

Pozostałe parametry modelu pozostały takie same jak w One Pro. Okulary są wyposażone w układ obliczeń przestrzennych X1 i mają pole widzenia wynoszące 57 stopni. Można ich używać do dublowania ekranu i oglądania treści. One Pro+ nie mają kamery. Okulary są już dostępne w cenie 600 dolarów — tyle samo kosztował poprzedni model One Pro.

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