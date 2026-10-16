Google зробить посилання помітнішими у відповідях AI Mode — Dawn

Google оголосила про зміни у пошуку зі штучним інтелектом: посилання на вебсайти та статті частіше з’являтимуться безпосередньо в тексті відповідей AI Mode та розміщуватимуться вище. Про це повідомляє Dawn. Компанія оголосила про оновлення на тлі попереджень брендів і новинних видавців про різке скорочення трафіку з пошуковика.

Зміни в AI Mode

Google також планує поширити в усьому світі карусель посилань — картки під AI Overviews із заголовками та зображеннями релевантних матеріалів. Алгоритм надаватиме пріоритет публікаціям ресурсів, які користувач раніше позначив як бажані джерела.

У відповіді також можуть додавати матеріали з релевантних дописів у соціальних мережах та на інших форумах. Посилання наприкінці згенерованих ШІ підсумків компанія обіцяє зробити привабливішими й помітнішими для користувачів, які хочуть детальніше ознайомитися з темою.

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Падіння переходів на сайти

Google почала активніше інтегрувати функції штучного інтелекту у пошукову видачу понад два роки тому. У травні 2024 року компанія запустила AI Overviews, що формує стислий виклад відповіді на запит, а не лише показує посилання, як це відбувалося раніше. У березні 2025 року з’явився AI Mode — окреме вікно з розгорнутішою відповіддю та більшою кількістю посилань.

Під час презентації фінансових результатів за другий квартал 2025 року генеральний директор Alphabet Сундар Пічаї заявив, що AI Overviews мають понад 2 млрд щомісячних користувачів у більш як 200 країнах. Водночас, за даними консалтингової компанії Chartbeat, від липня 2025-го до липня 2026 року трафік новинних сайтів із Google скоротився на 40%.

У серпні французька асоціація щоденних газет Apig повідомила органу з питань конкуренції, що ШІ-підсумки, на її думку, порушують домовленості з новинними видавцями, досягнуті у 2022 році.

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