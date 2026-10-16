Google ogłosił zmiany w wyszukiwarce opartej na sztucznej inteligencji: linki do stron internetowych i artykułów będą częściej pojawiać się bezpośrednio w tekście odpowiedzi AI Mode i będą umieszczane wyżej. Informuje o tym Dawn. Firma ogłosiła aktualizację w obliczu ostrzeżeń marek i wydawców wiadomości o gwałtownym spadku ruchu z wyszukiwarki.

Zmiany w AI Mode

Google planuje również wprowadzić na całym świecie karuzelę linków — karty pod AI Overviews z nagłówkami i obrazami odpowiednich materiałów. Algorytm będzie priorytetowo traktował publikacje z zasobów, które użytkownik wcześniej oznaczył jako preferowane źródła.

Do odpowiedzi mogą być także dodawane materiały z odpowiednich postów w mediach społecznościowych i na innych forach. Firma obiecuje uczynić linki na końcu podsumowań wygenerowanych przez SI bardziej atrakcyjnymi i widocznymi dla użytkowników, którzy chcą dokładniej zapoznać się z tematem.

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Spadek przekierowań na strony

Google zaczęło aktywniej integrować funkcje sztucznej inteligencji z wynikami wyszukiwania ponad dwa lata temu. W maju 2024 roku firma uruchomiła AI Overviews, które tworzy zwięzłe podsumowanie odpowiedzi na zapytanie, zamiast jedynie wyświetlać linki, jak miało to miejsce wcześniej. W marcu 2025 roku pojawił się AI Mode — osobne okno z bardziej szczegółową odpowiedzią i większą liczbą linków.

Podczas prezentacji wyników finansowych za drugi kwartał 2025 roku dyrektor generalny Alphabet Sundar Pichai oświadczył, że AI Overviews ma ponad 2 mld użytkowników miesięcznie w ponad 200 krajach. Jednocześnie, według firmy konsultingowej Chartbeat, od lipca 2025 roku do lipca 2026 roku ruch na stronach informacyjnych z Google spadł o 40%.

W sierpniu francuskie stowarzyszenie dzienników Apig poinformowało organ ds. konkurencji, że podsumowania SI, jego zdaniem, naruszają porozumienia z wydawcami wiadomości osiągnięte w 2022 roku.

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