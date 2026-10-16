Google宣布调整其人工智能搜索：网站和文章链接将更频繁地直接出现在AI Mode回答正文中，且位置将更加靠前。Dawn报道称。该公司在品牌和新闻出版商警告称来自搜索引擎的流量大幅下降之际宣布了这一更新。

AI Mode的变化

Google还计划在全球推出链接轮播功能——位于AI Overviews下方的卡片，其中包含相关材料的标题和图片。该算法将优先展示用户此前标记为首选来源的网站发布的内容。

回答中还可能加入来自相关社交媒体帖子及其他论坛的材料。该公司承诺，将使人工智能生成摘要末尾的链接更具吸引力、更容易被希望进一步了解相关主题的用户注意到。

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网站导流量下降

Google在两年多前开始更积极地将人工智能功能整合到搜索结果中。2024年5月，该公司推出AI Overviews，该功能会生成对查询答案的简短摘要，而不再像此前那样仅显示链接。2025年3月，AI Mode推出——这是一个提供更详细回答和更多链接的独立窗口。

在发布2025年第二季度财务业绩时，Alphabet首席执行官桑达尔·皮查伊表示，AI Overviews在200多个国家拥有超过20亿月度用户。与此同时，据咨询公司Chartbeat的数据，从2025年7月到2026年7月，新闻网站来自Google的流量下降了40%。

8月，法国日报协会Apig向竞争主管机构表示，其认为人工智能摘要违反了2022年与新闻出版商达成的协议。

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