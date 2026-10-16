Google объявила об изменениях в поиске с искусственным интеллектом: ссылки на веб-сайты и статьи будут чаще появляться непосредственно в тексте ответов AI Mode и размещаться выше. Об этом сообщает Dawn. Компания объявила об обновлении на фоне предупреждений брендов и новостных издателей о резком сокращении трафика из поисковика.

Изменения в AI Mode

Google также планирует распространить по всему миру карусель ссылок — карточки под AI Overviews с заголовками и изображениями релевантных материалов. Алгоритм будет отдавать приоритет публикациям ресурсов, которые пользователь ранее отметил как предпочтительные источники.

В ответы также могут добавляться материалы из релевантных публикаций в социальных сетях и на других форумах. Компания обещает сделать ссылки в конце сгенерированных ИИ сводок более привлекательными и заметными для пользователей, желающих подробнее ознакомиться с темой.

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Падение переходов на сайты

Google начала активнее интегрировать функции искусственного интеллекта в поисковую выдачу более двух лет назад. В мае 2024 года компания запустила AI Overviews, которая формирует краткое изложение ответа на запрос, а не только показывает ссылки, как это происходило ранее. В марте 2025 года появился AI Mode — отдельное окно с более развернутым ответом и большим количеством ссылок.

Во время презентации финансовых результатов за второй квартал 2025 года генеральный директор Alphabet Сундар Пичаи заявил, что AI Overviews имеет более 2 млрд ежемесячных пользователей в более чем 200 странах. В то же время, по данным консалтинговой компании Chartbeat, с июля 2025 года по июль 2026 года трафик новостных сайтов из Google сократился на 40%.

В августе французская ассоциация ежедневных газет Apig сообщила органу по вопросам конкуренции, что ИИ-сводки, по ее мнению, нарушают договоренности с новостными издателями, достигнутые в 2022 году.

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