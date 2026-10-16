OpenAI zaktualizowało rozszerzenie ChatGPT dla Google Chrome: może ono wykorzystywać informacje z otwartych kart przeglądarki, a także działać w panelu bocznym. Informuje o tym The Verge.

Według OpenAI po zainstalowaniu rozszerzenia użytkownik może wybrać Chrome w wersji internetowej lub aplikacji desktopowej ChatGPT, aby chatbot przejrzał otwarte karty. W demonstracji użytkownik prosi SI o porównanie trzech stron z sofami, których zakup rozważa.

Praca z formularzami i e-mailami

Firma podała także przykłady poleceń dla zaktualizowanego dodatku. W szczególności ChatGPT może wykorzystać dane z opisu wydarzenia do wypełnienia formularza rejestracyjnego i zatrzymać się przed jego wysłaniem. Inny przykład przewiduje porównanie usług wykonawców w otwartych kartach oraz przygotowanie e-maila do firmy, która najlepiej odpowiada potrzebom remontu mieszkania.

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Wśród proponowanych scenariuszy jest także wypełnienie formularza przed wizytą u dentysty z jednoczesnym dodaniem terminu do kalendarzy służbowego i osobistego.

Panel boczny i zarządzanie kartami

OpenAI zaktualizowało także ChatGPT w panelu bocznym Chrome. Dostępne są tam pełna historia rozmów z chatbotem oraz interfejsy Chat i Work, z których można korzystać bez opuszczania otwartej strony.

W ChatGPT Work narzędzie może zarządzać kartami Chrome na potrzeby takich zadań jak wysyłanie wiadomości, wypełnianie formularzy lub przesyłanie plików. Ponadto potrafi porządkować i grupować otwarte karty. The Verge porównuje te możliwości z funkcją auto browse w przeglądarce Google opartej na Gemini.

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