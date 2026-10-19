W San Francisco prokuratorzy USA oświadczyli, że obywatel Arabii Saudyjskiej Abdulrahman Alfozan, oskarżony o zainstalowanie urządzenia do nagrywania rozmów w sali konferencyjnej kierownictwa OpenAI, często kontaktował się przez WhatsApp z członkiem saudyjskiej rodziny królewskiej w latach 2025–2026. Jak informuje CNBC, ostatni kontakt miał miejsce 5 października — cztery dni przed aresztowaniem Alfozana.

We wniosku prokuratury o tymczasowe aresztowanie 35-letniego mężczyzny bez możliwości zwolnienia za kaucją wskazano, że rozmówca zaproponował mu dołączenie do inicjatywy dotyczącej sztucznej inteligencji w Arabii Saudyjskiej i wielokrotnie pytał, kiedy planuje odejść z OpenAI. W maju 2026 roku członek rodziny królewskiej napisał Alfozanowi, że Arabia Saudyjska potrzebuje go bardziej niż Stany Zjednoczone. Alfozan odpowiedział „100”, co zdaniem prokuratorów świadczyło o jego zgodzie.

Okoliczności sprawy

Według prokuratury 28 września 2026 roku Alfozan potajemnie podłączył urządzenie do nagrywania dźwięku do portu USB na tylnej obudowie telewizora w sali konferencyjnej OpenAI. W tym pomieszczeniu omawiano poufne informacje techniczne, handlowe i strategiczne, w tym badania firmy, jej postęp technologiczny, kontakty z rządem oraz powiązania handlowe.

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Materiały sprawy wskazują również, że w telefonie Alfozana znaleziono zdjęcia innych ukrytych urządzeń i sprzętu elektronicznego w biurach OpenAI. Kolejne urządzenie firma znalazła w torbie, którą pozostawił w pomieszczeniu z drukarkami. Jednocześnie w dokumentach złożonych w sądzie nie stwierdzono, że przedstawiciel saudyjskiej rodziny królewskiej polecił Alfozanowi zainstalowanie urządzenia nagrywającego lub kradzież informacji.

Stanowiska stron

Prokuratorzy oświadczyli, że działania Alfozana mogły stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego USA, i nalegają na jego pozostawienie w areszcie. Wskazali również na ryzyko ucieczki, powołując się na zasoby i możliwe wsparcie ze strony obcego państwa, które nie ma ze Stanami Zjednoczonymi umowy ekstradycyjnej. Po aresztowaniu żona Alfozana i ich trzymiesięczny syn polecieli z San Francisco do Dohy; według prokuratury lot w klasie biznes opłacił nienazwany przedstawiciel saudyjskiego wojska.

Adwokat William Pernik wnosi o zwolnienie Alfozana do aresztu domowego z monitorowaniem GPS. Obrońca podkreślił, że obywatelstwo nie jest dowodem ryzyka ucieczki, a planowana przeprowadzka do Arabii Saudyjskiej była związana z okolicznościami rodzinnymi i imigracyjnymi. Alfozanowi grozi do pięciu lat więzienia w przypadku uznania go za winnego. Po aresztowaniu OpenAI go zwolniło.

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