В Сан-Франциско прокуроры США заявили, что гражданин Саудовской Аравии Абдулрахман Альфозан, обвиняемый в установке устройства для записи разговоров в конференц-зале руководства OpenAI, в течение 2025–2026 годов часто общался через WhatsApp с членом саудовской королевской семьи. Как сообщает CNBC, последний контакт состоялся 5 октября — за четыре дня до ареста Альфозана.

В ходатайстве прокуратуры о содержании 35-летнего мужчины под стражей без права на залог указано, что собеседник предлагал ему присоединиться к инициативе в сфере искусственного интеллекта в Саудовской Аравии и неоднократно спрашивал, когда тот планирует уйти из OpenAI. В мае 2026 года член королевской семьи написал Альфозану, что Саудовская Аравия нуждается в нем больше, чем США. Альфозан ответил «100», что, по мнению прокуроров, свидетельствовало о его согласии.

Обстоятельства дела

По версии прокуратуры, 28 сентября 2026 года Альфозан скрытно подключил устройство для аудиозаписи к USB-порту на задней панели телевизора в конференц-зале OpenAI. В этом помещении обсуждалась конфиденциальная техническая, коммерческая и стратегическая информация, в том числе исследования компании, ее технологический прогресс, взаимодействие с правительством и коммерческие связи.

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В материалах дела также говорится, что в телефоне Альфозана обнаружили фотографии других скрытых устройств и электронного оборудования в офисах OpenAI. Еще одно устройство компания нашла в сумке, которую он оставил в помещении с принтерами. При этом в судебном документе не утверждается, что представитель саудовской королевской семьи поручил Альфозану установить записывающее устройство или похитить информацию.

Позиции сторон

Прокуроры заявили, что действия Альфозана могли представлять угрозу национальной безопасности США, и настаивают на его содержании под стражей. Они также указали на риск побега, сославшись на ресурсы и возможную поддержку со стороны иностранного государства, которое не имеет договора об экстрадиции с США. После ареста жена Альфозана и их трехмесячный сын вылетели из Сан-Франциско в Доху; перелет бизнес-классом, по данным прокуратуры, оплатил неназванный представитель саудовских военных.

Адвокат Уильям Перник просит освободить Альфозана под домашний арест и GPS-мониторинг. Защитник подчеркнул, что гражданство не является доказательством риска побега, а запланированный переезд в Саудовскую Аравию был связан с семейными и иммиграционными обстоятельствами. Альфозану грозит до пяти лет лишения свободы в случае признания виновным. После ареста OpenAI уволила его.

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