在旧金山，美国检方表示，被控在OpenAI管理层会议室安装谈话录音设备的沙特阿拉伯公民阿卜杜勒拉赫曼·阿尔福赞，在2025年至2026年间经常通过WhatsApp与一名沙特王室成员联系。据CNBC报道，最后一次联系发生在10月5日，即阿尔福赞被捕前四天。

检方要求将这名35岁男子无保释羁押的申请称，这名联系人曾提议他加入沙特阿拉伯的一项人工智能倡议，并多次询问他计划何时离开OpenAI。2026年5月，这名王室成员写信给阿尔福赞称，沙特阿拉伯比美国更需要他。阿尔福赞回复“100”，检方认为这表明他同意。

案件情况

根据检方说法，2026年9月28日，阿尔福赞秘密将一台录音设备连接到OpenAI一间会议室内电视机背面面板的USB接口。该房间讨论了机密技术、商业和战略信息，包括公司的研究、技术进展、与政府的互动以及商业关系。

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案件材料还称，在阿尔福赞的手机中发现了OpenAI办公室内其他隐藏设备和电子设备的照片。公司还在他留在打印机房间的一只包中发现了另一台设备。同时，法院文件并未声称这名沙特王室成员指示阿尔福赞安装录音设备或窃取信息。

双方立场

检方表示，阿尔福赞的行为可能对美国国家安全构成威胁，并坚持要求将其羁押。他们还指出存在逃跑风险，理由是他拥有资源，并可能得到一个与美国没有引渡条约的外国政府支持。被捕后，阿尔福赞的妻子及他们三个月大的儿子从旧金山飞往多哈；检方称，这趟商务舱航班由一名未具名的沙特军方代表支付。

律师威廉·珀尼克请求让阿尔福赞在居家监禁和GPS监控条件下获释。辩护律师强调，国籍并非逃跑风险的证据，而计划迁往沙特阿拉伯与家庭和移民情况有关。若被判有罪，阿尔福赞将面临最高五年监禁。OpenAI在他被捕后将其解雇。

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