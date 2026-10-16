У Дубліні представили декларацію про розвиток суверенного ШІ в ЄС — Deutsche Welle

На міжнародному саміті зі штучного інтелекту в Дубліні, Ірландія, представили Дублінську декларацію — документ із політичними зобов’язаннями щодо посилення можливостей Європи у сфері ШІ. Ініціатива передбачає інвестиції в інфраструктуру та фінансову підтримку європейських компаній, що розробляють технології штучного інтелекту.

Як повідомляє Deutsche Welle, саміт організував уряд Ірландії в межах головування країни в Раді ЄС. Учасники заходу — представники технологічного сектору, індустрії ШІ та політики ЄС — наголошували на економічному й суспільному потенціалі технології, а також на потребі в суворих стандартах безпеки та регулюванні.

Ставка на незалежність

Прем’єр-міністр Ірландії Мікал Мартін заявив, що Європа прагне поєднати інновації та можливості з надійним, орієнтованим на людину підходом до штучного інтелекту. Декларація також акцентує на технологічному суверенітеті ЄС, зокрема в ланцюгах постачання та обчислювальній інфраструктурі.

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У документі припускають, що європейські компанії, залежні від хмарних і обчислювальних сервісів поза межами ЄС, можуть зазнати додаткового регуляторного тиску. Це відповідає закликам колишнього президента Європейського центрального банку Маріо Драгі розвивати власні можливості Європи у сфері ШІ.

Відставання від США та Китаю

ЄС нарощує потужності центрів обробки даних, однак істотно відстає від США та Китаю. На Європу припадає близько 5% світових обчислювальних потужностей для ШІ, тоді як США мають приблизно 75%. Серед європейських компаній лише французький розробник Mistral наближається до провідних лабораторій ШІ.

Єврокомісарка з питань технологічного суверенітету, безпеки та демократії Хенна Вірккунен повідомила, що ЄС розпочав перші правозастосовні дії в межах Закону про ШІ, запросивши в постачальників передових моделей інформацію про безпеку. Водночас учасники протесту біля саміту заявили, що в дискусіях недостатньо уваги приділили впливу дата-центрів на довкілля та можливим втратам робочих місць через впровадження ШІ.

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