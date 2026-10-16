Na międzynarodowym szczycie poświęconym sztucznej inteligencji w Dublinie w Irlandii przedstawiono Deklarację Dublińską — dokument zawierający zobowiązania polityczne dotyczące wzmocnienia możliwości Europy w dziedzinie AI. Inicjatywa przewiduje inwestycje w infrastrukturę oraz wsparcie finansowe dla europejskich firm rozwijających technologie sztucznej inteligencji.

Jak informuje Deutsche Welle, szczyt został zorganizowany przez rząd Irlandii w ramach prezydencji tego kraju w Radzie UE. Uczestnicy wydarzenia — przedstawiciele sektora technologicznego, branży AI i unijni politycy — podkreślali gospodarczy i społeczny potencjał tej technologii, a także potrzebę surowych standardów bezpieczeństwa i regulacji.

Stawka na niezależność

Premier Irlandii Micheál Martin oświadczył, że Europa dąży do połączenia innowacji i możliwości z godnym zaufania, zorientowanym na człowieka podejściem do sztucznej inteligencji. Deklaracja akcentuje również suwerenność technologiczną UE, w szczególności w łańcuchach dostaw i infrastrukturze obliczeniowej.

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W dokumencie zasugerowano, że europejskie firmy zależne od usług chmurowych i obliczeniowych poza UE mogą spotkać się z dodatkową presją regulacyjną. Jest to zgodne z apelami byłego prezesa Europejskiego Banku Centralnego Mario Draghiego o rozwijanie własnych możliwości Europy w dziedzinie AI.

Opóźnienie wobec USA i Chin

UE zwiększa moce centrów danych, ale wyraźnie pozostaje w tyle za Stanami Zjednoczonymi i Chinami. Na Europę przypada około 5% globalnych mocy obliczeniowych dla AI, podczas gdy USA mają około 75%. Wśród europejskich firm jedynie francuski deweloper Mistral zbliża się do czołowych laboratoriów AI.

Europejska komisarz ds. suwerenności technologicznej, bezpieczeństwa i demokracji Henna Virkkunen poinformowała, że UE rozpoczęła pierwsze działania egzekucyjne w ramach aktu o sztucznej inteligencji, zwracając się do dostawców zaawansowanych modeli o informacje dotyczące bezpieczeństwa. Tymczasem uczestnicy protestu przed szczytem oświadczyli, że w dyskusjach poświęcono zbyt mało uwagi wpływowi centrów danych na środowisko oraz możliwym stratom miejsc pracy w wyniku wdrażania AI.

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