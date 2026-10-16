在爱尔兰都柏林举行的国际人工智能峰会上，《都柏林宣言》正式发布——这是一份旨在加强欧洲人工智能领域能力的政治承诺文件。该倡议 предусматривает对基础设施的投资，并向开发人工智能技术的欧洲企业提供财政支持。

据德国之声报道，此次峰会由爱尔兰政府在该国担任欧盟理事会主席国期间组织。活动参与者——科技行业、人工智能产业和欧盟政界的代表——强调了该技术的经济和社会潜力，以及对严格安全标准和监管的需求。

押注独立性

爱尔兰总理米歇尔·马丁表示，欧洲寻求将创新和机遇与值得信赖、以人为本的人工智能方法相结合。该宣言还强调欧盟的技术主权，尤其是在供应链和计算基础设施方面。

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文件认为，依赖欧盟境外云服务和计算服务的欧洲企业可能面临额外的监管压力。这与欧洲中央银行前行长马里奥·德拉吉呼吁发展欧洲自身人工智能能力的主张一致。

落后于美国和中国

欧盟正在扩大数据中心的容量，但仍明显落后于美国和中国。欧洲约占全球人工智能算力的5%，而美国约占75%。在欧洲企业中，只有法国开发商Mistral接近领先的人工智能实验室。

欧盟委员会负责技术主权、安全和民主事务的委员亨娜·维尔库宁表示，欧盟已根据《人工智能法案》启动首批执法行动，要求先进模型供应商提供有关安全的信息。与此同时，在峰会外抗议的参与者表示，讨论未能充分关注数据中心对环境的影响，以及引入人工智能可能导致的就业岗位流失。

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