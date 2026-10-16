На международном саммите по искусственному интеллекту в Дублине, Ирландия, представили Дублинскую декларацию — документ с политическими обязательствами по укреплению возможностей Европы в сфере ИИ. Инициатива предусматривает инвестиции в инфраструктуру и финансовую поддержку европейских компаний, разрабатывающих технологии искусственного интеллекта.

Как сообщает Deutsche Welle, саммит организовало правительство Ирландии в рамках председательства страны в Совете ЕС. Участники мероприятия — представители технологического сектора, индустрии ИИ и политики ЕС — подчеркивали экономический и общественный потенциал технологии, а также необходимость строгих стандартов безопасности и регулирования.

Ставка на независимость

Премьер-министр Ирландии Микал Мартин заявил, что Европа стремится сочетать инновации и возможности с надежным, ориентированным на человека подходом к искусственному интеллекту. Декларация также акцентирует технологический суверенитет ЕС, в частности в цепочках поставок и вычислительной инфраструктуре.

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В документе предполагается, что европейские компании, зависящие от облачных и вычислительных сервисов за пределами ЕС, могут столкнуться с дополнительным регуляторным давлением. Это соответствует призывам бывшего президента Европейского центрального банка Марио Драги развивать собственные возможности Европы в сфере ИИ.

Отставание от США и Китая

ЕС наращивает мощности центров обработки данных, однако существенно отстает от США и Китая. На Европу приходится около 5% мировых вычислительных мощностей для ИИ, тогда как США имеют примерно 75%. Среди европейских компаний только французский разработчик Mistral приближается к ведущим лабораториям ИИ.

Еврокомиссар по вопросам технологического суверенитета, безопасности и демократии Хенна Вирккунен сообщила, что ЕС начал первые правоприменительные действия в рамках Закона об ИИ, запросив у поставщиков передовых моделей информацию о безопасности. В то же время участники протеста у саммита заявили, что в дискуссиях недостаточно внимания уделили влиянию дата-центров на окружающую среду и возможным потерям рабочих мест из-за внедрения ИИ.

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