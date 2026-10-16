KDE випустила Plasma 6.8 і відмовилася від нових сеансів X11 — Ars Technica

KDE 14 жовтня, у день свого 30-річчя, випустила середовище робочого столу Plasma 6.8 та припинила нативну підтримку запуску нових сеансів X11. Нову версію в KDE назвали «виданням до 30-річчя», яке має підготувати Plasma до майбутнього. Про оновлення повідомляє Ars Technica.

Перехід на Wayland

Plasma повністю перейде на систему Wayland. Водночас застарілі програми, створені для X11, і надалі працюватимуть через шар сумісності XWayland. Застосунки KDE також продовжать підтримувати X11 в інших середовищах робочого столу. Користувачі, які залишаться на Plasma 6.7, поки збережуть наявні сеанси X11. Раніше, у 2025 році, GNOME офіційно відмовився від сеансів X11 за замовчуванням.

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Нові можливості Plasma 6.8

У Plasma 6.8 розширили підтримку оформлення вікон сторонніх застосунків, зокрема тіней і заокруглених кутів, а також оновили систему тем Union. Для відеокарт Nvidia за замовчуванням увімкнули потрійну буферизацію. До Plasma інтегрували утиліту резервного копіювання Kup і додали командний інструмент kscreenctl для налаштування дисплеїв.

Оновлений System Monitor дає змогу через графічний інтерфейс закріплювати процеси за конкретними ядрами центрального процесора. Також KDE переробила вбудований сервер віддаленого робочого столу: він отримав синхронізацію буфера обміну, режим Exclusive Mode для блокування фізичного дисплея сервера та створення віртуального дисплея, а також адаптивне передавання потоку для стабільнішої роботи в повільних мережах. Разом із релізом KDE представила документальний фільм The KDE Documentary — A Story of Free Software Underdogs.

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