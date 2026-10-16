KDE 发布 Plasma 6.8 并放弃新的 X11 会话——Ars Technica

KDE 于 10 月 14 日、即其成立 30 周年当天，发布了 Plasma 6.8 桌面环境，并停止原生支持启动新的 X11 会话。KDE 将新版本称为“30 周年版”，旨在让 Plasma 为未来做好准备。Ars Technica 报道了此次更新。

迁移至 Wayland

Plasma 将完全迁移至 Wayland 系统。同时，为 X11 创建的旧版应用程序仍将通过 XWayland 兼容层运行。KDE 应用程序也将继续在其他桌面环境中支持 X11。暂时继续使用 Plasma 6.7 的用户将保留现有的 X11 会话。此前，GNOME 于 2025 年正式放弃了默认的 X11 会话。

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Plasma 6.8 的新功能

Plasma 6.8 扩展了对第三方应用程序窗口装饰的支持，包括阴影和圆角，并更新了 Union 主题系统。Nvidia 显卡默认启用了三重缓冲。Plasma 集成了 Kup 备份工具，并新增了用于配置显示器的命令行工具 kscreenctl。

更新后的 System Monitor 可通过图形界面将进程固定到特定的中央处理器核心。KDE 还重新设计了内置远程桌面服务器：其获得了剪贴板同步、用于锁定服务器物理显示器并创建虚拟显示器的 Exclusive Mode，以及用于在低速网络中实现更稳定运行的自适应流传输。KDE 在发布该版本的同时还推出了纪录片 The KDE Documentary — A Story of Free Software Underdogs。

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