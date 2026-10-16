总部位于加利福尼亚州的Rocket Lab公司将新型Neutron运载火箭的首次发射从2026年底推迟至2027年。原因是一级贮箱碳纤维复合材料穹顶出现制造问题，Space.com报道。

复合材料穹顶问题

Rocket Lab创始人兼首席执行官彼得·贝克解释说，近期制造的前穹顶固化后，检查人员发现碳纤维层之间存在空隙。这类穹顶封闭了装有液氧和液态甲烷的一级贮箱。

贝克表示，这些空隙不一定会导致穹顶在飞行中失效。但公司决定仅在具备足够安全裕度的情况下继续工作。经过分析和测试后，Rocket Lab对穹顶制造流程进行了调整。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

后续测试

该公司已使用更新后的工艺制造了后穹顶。贝克估计，这一部件是迄今制造的复合材料穹顶中质量最高的，问题已经得到解决。

Rocket Lab现在需要制造新的前穹顶，对其进行固化并开展检查。该公司预计在2026年底前完成这些工作。随后，该部件将被集成到完整的Neutron一级，并进行一系列测试。如果一切按计划进行，这一阶段将在2027年第一季度完成，之后Rocket Lab计划公布新的目标发射日期。

Rocket Lab于2021年公布Neutron项目，最初计划在2024年让该火箭首飞。此后，在一次压力测试中燃料箱破裂后，时间表先后调整至2025年、2026年初和2026年底。高42米的Neutron将配备可重复使用的一级。

关注我们在