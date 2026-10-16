Rocket Lab перенесла перший запуск ракети Neutron на 2027 рік — Space.com

Компанія Rocket Lab, що базується в Каліфорнії, перенесла перший запуск нової ракети-носія Neutron із кінця 2026 року на 2027-й. Причиною стала виробнича проблема з вуглепластиковими куполами баків першого ступеня, повідомляє Space.com.

Проблема з композитним куполом

Засновник і генеральний директор Rocket Lab Пітер Бек пояснив, що після затвердіння нещодавно виготовленого переднього купола інспектори виявили порожнини між шарами вуглецевого волокна. Такі куполи закривають баки першого ступеня, що містять рідкий кисень і рідкий метан.

За словами Бека, ці порожнини не обов’язково спричинили б руйнування купола в польоті. Водночас компанія вирішила продовжувати роботи лише за наявності належного запасу міцності. Після аналізу та випробувань Rocket Lab внесла зміни до процесу виготовлення куполів.

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Подальші випробування

Компанія вже виготовила задній купол за оновленим процесом. За оцінкою Бека, цей елемент має найвищу якість серед створених досі композитних куполів, а проблему вдалося усунути.

Тепер Rocket Lab потрібно виготовити новий передній купол, затвердити його та провести інспекцію. Компанія очікує завершити ці роботи до кінця 2026 року. Потім деталь інтегрують у повний перший ступінь Neutron і проведуть серію випробувань. Якщо все відбуватиметься за планом, цей етап завершать у першому кварталі 2027 року, після чого Rocket Lab планує повідомити нову цільову дату запуску.

Rocket Lab представила проєкт Neutron у 2021 році та спочатку планувала дебют ракети у 2024-му. Згодом графік змінювали на 2025 рік, початок 2026-го та кінець 2026-го — після розриву паливного бака під час випробування тиском. Neutron заввишки 42 метри матиме багаторазовий перший ступінь.

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