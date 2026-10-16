Firma Rocket Lab z siedzibą w Kalifornii przesunęła pierwszy start nowej rakiety nośnej Neutron z końca 2026 roku na 2027 rok. Powodem był problem produkcyjny z węglowo-kompozytowymi kopułami zbiorników pierwszego stopnia, informuje Space.com.

Problem z kompozytową kopułą

Założyciel i dyrektor generalny Rocket Lab Peter Beck wyjaśnił, że po utwardzeniu niedawno wyprodukowanej przedniej kopuły inspektorzy wykryli pustki między warstwami włókna węglowego. Takie kopuły zamykają zbiorniki pierwszego stopnia zawierające ciekły tlen i ciekły metan.

Według Becka pustki te nie musiałyby koniecznie doprowadzić do uszkodzenia kopuły w locie. Jednocześnie firma postanowiła kontynuować prace tylko przy zachowaniu odpowiedniego zapasu wytrzymałości. Po analizie i testach Rocket Lab wprowadziła zmiany w procesie produkcji kopuł.

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Dalsze testy

Firma wyprodukowała już tylną kopułę z zastosowaniem zaktualizowanego procesu. Według oceny Becka element ten ma najwyższą jakość spośród dotychczas wykonanych kompozytowych kopuł, a problem udało się wyeliminować.

Rocket Lab musi teraz wyprodukować nową przednią kopułę, utwardzić ją i przeprowadzić inspekcję. Firma oczekuje, że zakończy te prace do końca 2026 roku. Następnie część zostanie zintegrowana z kompletnym pierwszym stopniem Neutron i przejdzie serię testów. Jeśli wszystko będzie przebiegać zgodnie z planem, etap ten zostanie zakończony w pierwszym kwartale 2027 roku, po czym Rocket Lab planuje ogłosić nową docelową datę startu.

Rocket Lab zaprezentowała projekt Neutron w 2021 roku i początkowo planowała debiut rakiety w 2024 roku. Harmonogram był później przesuwany na 2025 rok, początek 2026 roku i koniec 2026 roku — po rozerwaniu zbiornika paliwa podczas próby ciśnieniowej. Neutron o wysokości 42 metrów będzie mieć wielokrotnego użytku pierwszy stopień.

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