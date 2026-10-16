Firma Blue Origin ogłosiła rozbudowę infrastruktury kosmicznej na Florydzie w USA, aby docelowo realizować do 150 startów ciężkich rakiet New Glenn rocznie. Informuje o tym Ars Technica.

Blue Origin planuje zbudować jeszcze dwa stanowiska startowe dla New Glenn, oprócz dwóch kompleksów, które są już budowane na Przylądku Canaveral. Firma inwestuje również w nowy zakład produkcyjny, który ma wytwarzać do 150 drugich stopni dla większej wersji rakiety.

Statki do lądowania i ładunki

Oprócz kompleksów startowych Blue Origin zamierza nabyć dwa dodatkowe statki do lądowania, aby przechwytywać i odzyskiwać pierwszy stopień New Glenn. Obecnie firma ma jeden taki statek — Jacklyn.

Blue Origin planuje również wspólnie z Siłami Kosmicznymi USA utworzyć centrum integracji ładunków z czterema stanowiskami. Ma ono umożliwić jednoczesne przygotowywanie kilku misji. Starszy wiceprezes Blue Origin ds. działalności operacyjnej Ian Richardson oświadczył, że infrastruktura jest przeznaczona do obsługi kilku lotów tygodniowo do końca dekady.

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Odbudowa kompleksu LC-36A

Według Blue Origin firma zainwestowała już na Florydzie około 3 mld dolarów w możliwości produkcyjne i startowe, głównie dla rakiety New Glenn. W stanie pracuje ponad 5 tys. pracowników firmy i 500 dostawców, a jej sieć produkcyjna i operacyjna obejmuje ponad 20 obiektów w hrabstwach Brevard i Orange.

Pod koniec maja problem z jednym z silników BE-4 doprowadził do utraty rakiety i kompleksu startowego LC-36A na Przylądku Canaveral. Blue Origin odbudowuje ten obiekt, a Ars Technica ocenia, że starty New Glenn mogą zostać wznowione w pierwszych miesiącach 2027 roku.

W pobliżu firma kończy kompleks LC-36B dla większego wariantu New Glenn 9×4. Będzie on miał dziewięć silników w pierwszym stopniu, podczas gdy mniejsza wersja 7×2 ma siedem silników. Według publikacji rakieta 9×4 jest przeznaczona do wynoszenia do 70 ton ładunku na niską orbitę okołoziemską.

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