Компания Blue Origin объявила о расширении космической инфраструктуры в штате Флорида, США, чтобы в перспективе выполнять до 150 запусков тяжёлых ракет New Glenn в год. Об этом сообщает Ars Technica.

Blue Origin планирует построить ещё две стартовые площадки для New Glenn в дополнение к двум комплексам, которые уже сооружаются на мысе Канаверал. Компания также инвестирует в новый производственный объект, который должен выпускать до 150 вторых ступеней для более крупной модификации ракеты.

Посадочные суда и полезные нагрузки

Помимо стартовых комплексов Blue Origin намерена приобрести два дополнительных посадочных судна для перехвата и возвращения первой ступени New Glenn. Сейчас у компании есть одно такое судно — Jacklyn.

Blue Origin также планирует совместно с Космическими силами США создать центр интеграции полезных нагрузок с четырьмя отсеками. Он должен позволить одновременно готовить несколько миссий. Старший вице-президент Blue Origin по операционной деятельности Иан Ричардсон заявил, что инфраструктура рассчитана на несколько полётов в неделю к концу десятилетия.

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Восстановление комплекса LC-36A

По данным Blue Origin, компания уже инвестировала во Флориде около 3 млрд долларов в производственные и пусковые мощности, преимущественно для ракеты New Glenn. В штате работают более 5 тысяч сотрудников компании и 500 поставщиков, а её производственная и операционная сеть охватывает более 20 площадок в округах Бревард и Ориндж.

В конце мая проблема с одним из двигателей BE-4 привела к потере ракеты и стартового комплекса LC-36A на мысе Канаверал. Blue Origin восстанавливает эту площадку, а Ars Technica оценивает, что запуски New Glenn могут возобновиться в первые месяцы 2027 года.

Рядом компания завершает комплекс LC-36B для более крупной модификации New Glenn 9×4. Она будет иметь девять двигателей на первой ступени, тогда как меньшая версия 7×2 имеет семь двигателей. По данным издания, ракета 9×4 рассчитана на выведение до 70 тонн груза на низкую околоземную орбиту.

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