蓝色起源公司宣布扩建其位于美国佛罗里达州的航天基础设施，目标是未来每年执行多达150次重型“新格伦”火箭发射。Ars Technica报道。

除已经在卡纳维拉尔角建设的两座设施外，蓝色起源计划再为“新格伦”建造两座发射台。该公司还将投资建设一座新的制造设施，计划为该火箭的更大改型生产多达150个第二级。

着陆船与载荷

除发射设施外，蓝色起源还打算购置两艘额外的着陆船，用于捕获并回收“新格伦”的第一级。目前，该公司拥有一艘这样的船只——Jacklyn。

蓝色起源还计划与美国太空军共同建立一座拥有四个舱位的载荷集成中心。该中心应能同时准备多项任务。蓝色起源运营高级副总裁伊恩·理查森表示，这一基础设施可在本十年末前支持每周多次飞行。

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重建LC-36A设施

据蓝色起源称，该公司已在佛罗里达州为制造和发射能力投资约30亿美元，主要用于“新格伦”火箭。该州有超过5000名公司员工和500家供应商，其制造和运营网络覆盖布里瓦德县和奥兰治县的20多个地点。

5月底，一台BE-4发动机出现问题，导致火箭及卡纳维拉尔角的LC-36A发射设施损失。蓝色起源正在重建该场地，Ars Technica估计，“新格伦”的发射可能在2027年的最初几个月恢复。

在附近，该公司正完成用于更大“新格伦”9×4改型的LC-36B设施。该型号第一级将配备九台发动机，而较小的7×2版本配备七台发动机。据该媒体称，9×4火箭设计用于将最多70吨货物送入近地轨道。

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