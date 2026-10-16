Były główny naukowiec NASA Jim Green oraz profesor matematyki Uniwersytetu Jesziwy Ed Belbruno zaproponowali nowe określenie grawitacyjnej granicy Układu Słonecznego, uwzględniające pole grawitacyjne Drogi Mlecznej, w tym ciemną materię. Według ich oceny granica ta może sięgać niemal 3,8 roku świetlnego od Słońca, czyli około 241 tysięcy jednostek astronomicznych, podaje Space.com.

Grawitacyjna granica zamiast wyraźnej linii

Badacze podkreślają, że granica Układu Słonecznego nie musi być ostrą linią. Ich zdaniem wyznacza ją oddziaływanie sił, energii i trajektorii. Proponowana odległość przybliża umowną granicę systemu do skali odległości między sąsiednimi gwiazdami.

Green i Belbruno przedstawili swoje argumenty w sierpniowym wydaniu z 2026 roku czasopisma ROOM — Space Journal of Asgardia. Ich podejście opiera się również na pracach Belbruno dotyczących trwałego przechwytywania obiektów przez Układ Słoneczny oraz granic słabej stabilności, opublikowanych w 2024 roku w czasopiśmie Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy.

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Punkty Lagrange’a i obiekty międzygwiezdne

Autorzy teorii przypuszczają, że grawitacyjnie stabilne punkty Lagrange’a L1 i L2 w układzie Słońce — centrum Galaktyki mogą być drogami, którymi powolne obiekty międzygwiezdne dostają się do Układu Słonecznego i mogą zostać przechwycone przez jego grawitację. Według Greena takie obszary warto badać, między innymi pod kątem pyłu, który mógłby pomóc zweryfikować obliczenia i ocenić skalę ciemnej materii w Drodze Mlecznej.

Green przekazał, że omawia możliwość takich obserwacji z zespołem sondy New Horizons, która po zbadaniu Plutona działa w zewnętrznej heliosferze. Belbruno nazwał nowe podejście zastosowaniem teorii słabej stabilności, wcześniej wykorzystywanej do poszukiwania oszczędnych pod względem paliwa trajektorii lotów na Księżyc.

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