NASA前首席科学家吉姆·格林和叶史瓦大学数学教授埃德·贝尔布鲁诺提出，应以新的方式界定太阳系的引力边界，并考虑银河系的引力场，尤其是暗物质。他们估计，这一边界可能延伸至距太阳近3.8光年处，约合24.1万天文单位，Space.com报道。

引力边界而非清晰界线

研究人员强调，太阳系的边缘不一定是一条明确的边界线。在他们看来，它由各种力、能量和轨迹之间的相互作用决定。所提出的距离使这一系统的约定边缘接近相邻恒星之间距离的尺度。

格林和贝尔布鲁诺在《ROOM — Space Journal of Asgardia》2026年8月刊中阐述了他们的论点。他们的方法还基于贝尔布鲁诺关于太阳系对天体永久捕获以及弱稳定性边界的研究，这些研究于2024年发表在《Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy》期刊上。

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拉格朗日点与星际天体

该理论的作者认为，太阳—银河系中心系统中引力稳定的L1和L2拉格朗日点，可能是缓慢的星际天体进入太阳系并可能被其引力捕获的通道。格林表示，应研究这些区域，尤其是寻找可能有助于验证计算结果并评估银河系暗物质规模的尘埃。

格林称，他正与“新视野号”探测器团队讨论进行此类观测的可能性；该探测器在探索冥王星后，目前在外日球层运行。贝尔布鲁诺称，这一新方法是弱稳定性理论的一种应用，该理论此前曾被用于寻找前往月球的节省燃料飞行轨迹。

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