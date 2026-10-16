Бывший главный научный сотрудник NASA Джим Грин и профессор математики Университета Йешива Эд Белбруно предложили по-новому определять гравитационную границу Солнечной системы, учитывая гравитационное поле Млечного Пути, в частности тёмную материю. По их оценке, эта граница может достигать почти 3,8 светового года от Солнца, или около 241 тысячи астрономических единиц, сообщает Space.com.

Гравитационная граница вместо чёткой линии

Исследователи подчёркивают, что край Солнечной системы не обязательно является резкой границей. По их мнению, его определяет взаимодействие сил, энергий и траекторий. Предложенное расстояние приближает условный край системы к масштабу расстояний между соседними звёздами.

Грин и Белбруно изложили свои аргументы в августовском выпуске 2026 года журнала ROOM — Space Journal of Asgardia. Их подход также опирается на работы Белбруно о постоянном захвате объектов Солнечной системой и границах слабой устойчивости, опубликованные в 2024 году в журнале Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy.

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Точки Лагранжа и межзвёздные объекты

Авторы теории предполагают, что гравитационно стабильные точки Лагранжа L1 и L2 в системе Солнце — центр Галактики могут быть путями, через которые медленные межзвёздные объекты попадают в Солнечную систему и могут быть захвачены её гравитацией. По словам Грина, такие области стоит исследовать, в частности для поиска пыли, которая могла бы помочь проверить расчёты и оценить масштабы тёмной материи в Млечном Пути.

Грин сообщил, что обсуждает возможность таких наблюдений с командой аппарата New Horizons, который после исследования Плутона работает во внешней гелиосфере. Белбруно назвал новый подход применением теории слабой устойчивости, которую ранее использовали для поиска экономичных по расходу топлива траекторий полётов к Луне.

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