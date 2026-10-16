Компания Rocket Lab, базирующаяся в Калифорнии, перенесла первый запуск новой ракеты-носителя Neutron с конца 2026 года на 2027 год. Причиной стала производственная проблема с углепластиковыми куполами баков первой ступени, сообщает Space.com.

Проблема с композитным куполом

Основатель и генеральный директор Rocket Lab Питер Бек пояснил, что после отверждения недавно изготовленного переднего купола инспекторы обнаружили пустоты между слоями углеродного волокна. Такие купола закрывают баки первой ступени, содержащие жидкий кислород и жидкий метан.

По словам Бека, эти пустоты не обязательно привели бы к разрушению купола в полете. В то же время компания решила продолжать работы только при наличии надлежащего запаса прочности. После анализа и испытаний Rocket Lab внесла изменения в процесс изготовления куполов.

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Дальнейшие испытания

Компания уже изготовила задний купол по обновленному процессу. По оценке Бека, этот элемент обладает самым высоким качеством среди созданных до сих пор композитных куполов, а проблему удалось устранить.

Теперь Rocket Lab необходимо изготовить новый передний купол, отвердить его и провести инспекцию. Компания ожидает завершить эти работы до конца 2026 года. Затем деталь интегрируют в полную первую ступень Neutron и проведут серию испытаний. Если все будет происходить по плану, этот этап завершат в первом квартале 2027 года, после чего Rocket Lab планирует сообщить новую целевую дату запуска.

Rocket Lab представила проект Neutron в 2021 году и первоначально планировала дебют ракеты в 2024 году. Позднее график переносили на 2025 год, начало 2026 года и конец 2026 года — после разрыва топливного бака во время испытания давлением. Neutron высотой 42 метра будет иметь многоразовую первую ступень.

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