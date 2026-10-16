Компания Waymo, принадлежащая Alphabet, планирует в 2028 году запустить в Торонто, Канада, сервис автономных роботакси. Это будет первый запланированный выход компании на канадский рынок. Об этом говорится в материале Channel NewsAsia со ссылкой на Reuters.

Партнёр по работе с автопарком

Для операций с автопарком в Торонто Waymo будет сотрудничать с Element Fleet Management. Компания уже предоставляет коммерческие услуги роботакси в нескольких городах США и расширяет деятельность на других рынках, в частности в Лондоне и Токио.

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Подготовка к запуску

Waymo заявила, что начнёт подготовительные работы в крупнейшем городе Канады. Они будут включать картографирование города и взаимодействие с местными властями перед будущим развёртыванием системы автономного вождения Waymo Driver.

Компания также намерена со временем создать сотни рабочих мест. Вакансии будут касаться обслуживания автопарка, проверочных поездок, поддержки клиентов и других операционных направлений.

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