Należąca do Alphabet firma Waymo planuje uruchomić w 2028 roku w Toronto w Kanadzie usługę autonomicznych robotaksówek. Będzie to pierwsze planowane wejście firmy na rynek kanadyjski. Poinformowano o tym w materiale Channel NewsAsia, powołującym się na Reuters.

Partner do obsługi floty

W zakresie operacji flotowych w Toronto Waymo będzie współpracować z Element Fleet Management. Firma już świadczy komercyjne usługi robotaksówek w kilku miastach USA i rozszerza działalność na inne rynki, w tym Londyn i Tokio.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Przygotowania do uruchomienia

Waymo oświadczyła, że rozpocznie prace przygotowawcze w największym mieście Kanady. Obejmą one mapowanie miasta i współpracę z lokalnymi władzami przed przyszłym wdrożeniem systemu autonomicznej jazdy Waymo Driver.

Firma zamierza również z czasem utworzyć setki miejsc pracy. Oferty będą dotyczyć obsługi floty, przejazdów weryfikacyjnych, wsparcia klientów i innych obszarów operacyjnych.

Czytaj nas na